Confira o ranking atualizado das cidades que mais vacinaram em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), apresentou nesta segunda-feira (dia 22), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o ranking atualizado das dez cidades do Estado mais avançadas na vacinação contra o coronavírus até agora.

A lista compara as médias de imunização de acordo com a população de cada município. Os números atualizados mostram que um total de 1,6 milhão de pessoas já foi vacinado no Estado de São Paulo. Apenas as cidades com mais de 100 mil habitantes foram consideradas.

Confira a classificação:

1ª – São Caetano do Sul (9,6%)

2ª – Santos (7,4%)

3ª – Botucatu (7,3%)

4ª – Catanduva (7,1%)

5ª – Barretos (7%)

6ª – Araraquara (6,2%)

7ª – Presidente Prudente (6,1%)

8ª – Bauru (6,1%)

9ª – Marília (6,1%)

10ª – São José do Rio Preto (6%).

Os dados gerais da vacinação no Estado e individualizados para todos os 645 município podem ser consultados no Portal do Governo de São Paulo. O chamado Vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina em cada cidade.

O gráfico com o ranking atualizado das cidades que mais vacinaram pode ser obtido aqui. O Governo do Estado vai atualizar o ranking semanalmente.