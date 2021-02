Bitcoin despenca 12% em dois dias após bater recorde de alta no fim de semana

Após atingir um recorde de valorização e ultrapassar a casa dos USS 1 trilhão em valor de mercado, o Bitcoin registrou uma queda de 12,47% desde segunda-feira, sendo cotada no início da manhã desta terça em US$ 47.891.

Na última sexta-feira, o bitcoin bateu US$ 1 trilhão em valor de mercado e no domingo passado a criptomoeda atingia um pico de valorização, sendo cotada a US$ 58.354.

O crescimento acelerado do bitcoin foi impulsionado por notícias de compra e aceitação por parte de empresas e grandes investidores, como Tesla, Mastercard e BNY Mellon

De acordo com os analistas, a queda desta semana cabe, em parte, à redução da euforia que tomou o mercado na semana passada e traders fugindo do alto risco e vendendo suas posições excessivamente alavancadas.

