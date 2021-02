O que já sabemos sobre a temporada 10 de ‘American Horror Story’

A série de horror com mais fãs pelo mundo chega a sua temporada de número 10 e tem sua data de estreia ainda indefinida. Por conta da pandemia da COVID-19, as gravações foram atrasadas em 2020 e ainda não foi divulgada uma possível data de estreia.

Depois de temporadas com sucesso de crítica e público como ‘Murder House’ (temporada 1), ‘Asylum’ (temporada 2), ‘Apocalypse' (temporada 8) e '1984' (temporada 9), a temporada 10 ainda não recebeu um nome oficialmente, mas deve trazer uma temática aquática. De acordo com o escritor e produtor da série, o norte-americano Ryan Murphy, “Muito do que íamos rodar dependia de um momento muito específico: é uma série que depende do clima. Por isso eu não seu o que vamos fazer, não sei o que acontecerá a seguir com a série. Não sei se adiantarmos outra temporada ou talvez esperemos um ano para rodar esta”, disse em entrevista ao site The Wrap sobre a temporada 10.

Ryan compartilhou em sua conta oficial no Instagram o primeiro pôster oficial da nova temporada e escreveu: “As coisas estão começando a ir mal no litoral”.

Até agora, existe a confirmação da volta dos atores Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Frances Conroy, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman e Angelica Ross. E a novidade é a presença do contorcionista Spencer Novich, de acordo com post feito pelo próprio Ryan através da postagem de um vídeo um tanto assustador.

Congrats to @SpencerNovich who is joining the cast of this seasons “American Horror Story.” This is the audition that got him the job. Guess the title yet? #AHS10 … pic.twitter.com/JDebkr4rFc — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) November 18, 2020

A conta do Twitter oficial da série divulgou um teaser e a expectativa dos fãs é que a nova temporada reúna muitos elementos das temporadas passadas.