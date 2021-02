Para mergulhar na nova série de #truecrime da Netflix! Podcasts que contam a história de Elisa Lam

A nova série documental da Netflix ‘Cena do Crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil resgata os eventos macabros e sem explicação lógica que aconteceram no Hotel Cecil, em Los Angeles. O local é marcado por um passado de assassinatos em série e mortes suspeitas.

A série tem 4 episódios, de cerca de 52 minutos cada, e foca na história de Elisa Lam, uma estudante universitária canadenses que se hospedou no hotel e foi encontrada morta na caixa d’água dias depois de ser vista pela última vez pelo circuito interno do hotel.

Leia mais:

Se você já assistiu ou gosta de histórias de true crime, veja essa seleção que preparamos de podcasts para conhecer mais o caso e tirar suas próprias conclusões.

Fábrica de Crimes – 17. Elisa Lam – Morte no Hotel Cecil



Modus Operandi – Caso Bizarro #01 Elisa Lam: Um corpo na caixa d’água



Boo e Outras coisas bizarras – Elisa Lam



Assombração – #11 – A misteriosa morte de Elisa Lam



Clube do Terror – Ep.18 Elisa Lam



Espaço Indecifrável – EP.06 O misterioso caso de Elisa Lam