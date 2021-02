Mais 2 milhões de doses de vacina da Índia chegam nesta semana

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) deve receber até o fim desta semana mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a covid-19. Os imunizantes, que já estão prontos para serem aplicados, foram produzidos pelo Instituto Serum, na Índia. A fundação brasileira fará apenas a rotulagem para a distribuição que, será realizada pelo Programa Nacional de Imunizações, do governo federal.

Mais 8 milhões de doses estão previstas pelo acordo com os parceiros AstraZeneca e Instituto Serum, mas ainda não há data prevista para o recebimento. Em janeiro deste ano, a Fiocruz já havia recebido 2 milhões de doses da vacina, mesmo após problemas no processo de importação.

A estratégia de receber doses prontas é uma iniciativa paralela à produção própria feita pela Fiocruz, a partir do IFA (ingrediente farmacêutico ativo), que vem da China.

As doses darão fôlego para a vacinação em diversos estados cuja as capitais foram obrigadas a paralisar as campanhas por causa da escassez de vacinas. A previsão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é entregar 4,7 milhões de doses até o começo de março.