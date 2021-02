Área para skate é liberada no Anhangabaú

A Prefeitura de São Paulo abriu ao público um espaço dedicado exclusivamente à prática de skate no Anhangabaú. A área faz parte do projeto de requalificação da região.

Localizada perto do Viaduto Santa Ifigênia e do metrô São Bento (saída sentido Anhangabaú), a pista de concreto tem 981,3 m² de área em formato de arquibancada e foi recoberta com granito rosa.

Ao lado da pista funcionará uma Central de Informação Turística para atendimento ao público. O quiosque estará aberto todos os dias, das 9h às 18h, e sua operação será realizada pela SPTuris. Já a segurança será feita pela GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Requalificação do Anhangabaú

As obras de requalificação do Vale do Anhangabaú foram concluídas no dia 30 de outubro do ano passado, mas permanecem com operação assistida pelo consórcio responsável pelos serviços para certificar que todos os novos equipamentos funcionem perfeitamente, informou a Prefeitura.

As intervenções tiveram início em maio de 2019 e a primeira etapa foi concluída em maio de 2020. As obras receberam um investimento de R$ 105,6 milhões, com recursos do FUNDURB (Fundo de Desenvolvimento Urbano).

Serviço:

Pista de skate do Vale do Anhangabaú

Horário de funcionamento: 24 horas

Entrada livre