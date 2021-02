SPTrans altera quatro itinerários na Zona Leste de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo informou que quatro linhas estão com seus itinerários alterados desde o último sábado (dia 20) e passaram a atender a Praça Xavier Pinto Lima, acessam a Avenida Assis Ribeiro e posteriormente a Praça Gajé, no bairro de Engenheiro Goulart, na Zona Leste.

O objetivo, segundo a Administração, é melhorar as condições de fluidez para os veículos de grande porte, como ônibus articulados, e ampliar o atendimento aos passageiros da região.

Leia também:

Veja aqui as alterações:

1178/10 São Miguel – Pça. do Correio

1178/31 São Miguel – Pça. do Correio

1178/42 Conj. Hab. Vl. Silvia – Pça. do Correio

N302/11 Term. A. E. Carvalho – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Rua Dr. Assis Ribeiro, acesso, Pça. Xavier Pinto Lima, acesso, Rua Dr. Assis Ribeiro, Pça. Gajé, Av. Alfredo Ribeiro de Castro, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.