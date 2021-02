5 plantas indicadas pela Nasa que te ajudam a dormir melhor

Sabemos que é durante o sono que nosso corpo exerce suas principais funções restauradoras. Mas não é só a nossa saúde física que se beneficia com a qualidade do nosso sono. Um estudo divulgado em dezembro de 2020, no periódico científico Frontiers in Psychology, concluiu que uma boa noite de sono é o principal fator capaz de garantir a saúde mental e bem-estar de jovens e adultos.

A pesquisa foi feita com 1.110 pessoas, com idades entre 18 e 25 anos, e os que afirmaram ter um sono de qualidade apresentaram menos que a metade de sentimentos negativos/ depressivos em uma semana do que quem declarou ter um sono de baixa qualidade.

Outro estudo desenvolvido pelos cientistas da Nasa indicaram que a poluição é um fator que causa problemas de saúde e até dificulta o nosso descanso. A solução foi indicada pelo próprio pesquisador líder do estudo, Bill Wolverton, e tem a ver com as plantas. “Já que a existência dos humanos na Terra depende de um sistema de suporte que envolve uma intrincada relação com as plantas e os micro-organismos associados a elas, deveria ser óbvio que quando se tenta se isolar em prédios hermeticamente fechados, problemas vão surgir”, diz o relatório.

Listamos abaixo cinco espécies de plantas indicadas pelo estudo como capazes de influenciar o nosso sono.

Lavanda

Essa planta é capaz de diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca, dois sintomas de quem sofre estresse e ansiedade. Ela também se mostrou eficaz na diminuição dos choros dos bebês.



Aloe Vera

Conhecida também como babosa, é uma planta com inúmeras propriedades medicinais e que melhora sensivelmente a qualidade do ar, já que é capaz de absorver partículas como detritos e micróbios.



Lírio da Paz

É outra plantinha capaz de limpar significativamente o ar, além de ser umidificante, ajudando a melhorar sintomas da sinusite durante o inverno.



Hera

Também conhecida como trepadeira, além de enfeitar a casa, tem funções importantes: reduz os sintomas de alergias e asma e é capaz de reduzir as partículas de mofo que flutuam pelo ar.



Jasmin

Essa plantinha ajuda a induzir o sono profundo, diminuindo a ansiedade e levando a performances mentais elevadas. Isso acontece porque suas flores brancas têm um efeito calmante para nosso cérebro.