5 plantas que precisam de pouca luz para ter no home office

Um estudo da Universidade de Queensland, na Austrália, mediu a produtividade de trabalhadores que trabalham em casa e concluiu que ambientes com plantas aumentam em até 15% a produtividade do trabalho. Além disso, trabalhadores que mantiveram uma rotina laboral em um ambiente com plantas ficaram mental, emocional e fisicamente mais envolvidos no trabalho e mais felizes.

Em tempos de pandemia e home office, listamos seis espécies de plantas que não precisam de iluminação direta e que podem ser deixadas no seu escritório. Confira!

Leia mais:

Bromélia

Ela deixa qualquer ambiente mais tropical e é pouco exigente com luz: mesmo com luz artificial, essa planta floresce e fica linda. Opte pelas bromélias que possuem as folhas macias, verdes ou verdes mais escuras. Essas gostam de sombra.



Dracena ou Pau d’água

É a planta perfeita para iniciantes por ser fácil de cuidar. Ela não precisa pegar sol direto e regar duas vezes por semana é suficiente. “O excesso (de água) provavelmente vai amarelar ou tirar o brilho das folhas. Mas, como a maior parte das plantas tropicais, ela ama umidade. Por isso, vale borrifá-la duas vezes por semana, principalmente se o clima estiver muito seco. De vez em quando, uma boa ideia é passar um pano úmido nas folhas para tirar a poeira”, explica Vanessa Guerreiro, especialista da Botânica e Tal, em entrevista à Casa Vogue.



Aglaonema

Se desenvolve super bem em ambientes internos e pouco iluminados. Inclusive, somente com luz artificial é capaz de se desenvolver e chegar a um metro de altura. É uma plantinha originária das selvas do sul da Ásia. O excesso de água é ruim, então regue somente quando sentir o substrato seco. Ela tem alto poder de purificação do ar. Mas, atenção: essa planta é tóxica e não está indicada para lares com crianças ou animais.



Zamioculcas

Cresce relativamente rápido e é uma planta que exige poucos cuidados: conseguem sobreviver muito bem a situações de pouca luminosidade e água. Além disso, acredita-se que é uma planta com o poder de atrair bons presságios ligados ao sucesso financeiro. Mais um motivo para deixá-la no seu home office.



Árvore da felicidade

É um pequeno arbusto que pode ser plantado em jarros ou jardineiras. Na tradição oriental, essa plantinha é conhecida por trazer prosperidade e felicidade para o lar onde habita. É de fácil manejo: deve ser colocada em um lugar de meia sombra, já que ela não gosta de tomar sol diretamente, e regue duas a três vezes por semana.