O que abre (quase tudo) e o que fecha (quase nada) no Carnaval em São Paulo

Período que sempre representou dias de folga e folia, o Carnaval foi cancelado neste ano. Em razão da pandemia da covid-19, o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo suspenderam o ponto facultativo no serviço público, que terá expediente normal.

Desse modo, escolas, unidades de saúde e transportes vão operar normalmente na segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, assim como o rodízio de veículos, que está mantido.

O setor privado também aderiu e deve abrir normalmente, com exceção dos bancos, que já haviam previsto o feriado no seu calendário.

Para as lojas de rua, shoppings, restaurantes e cinemas, valerá a regra do Plano São Paulo. Como a capital está na fase 3-amarela, a permissão é de operação por até 12 horas por dia, com encerramento às 22h – menos os bares, que fecham às 20h.

Mas nem tudo é cinza. Se você é do Carnaval e não pode negar, dá para brincar acompanhando a programação de lives dos artistas e dos blocos (leia na página 06).

Serviços públicos municipais e estaduais

Como o cancelamento do ponto facultativo tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura da capital, o atendimento dos serviços público será realizado de forma normal

Rodízio de veículos

Vai operar normalmente na capital

Transportes público

Ônibus, metrôs e trens irão operar normalmente, com a frota destinada para os dias úteis

Comércio

A associação dos shoppings informou que as lojas vão funcionar normalmente. Já a federação dos comércios pediu que o setor verifique as regras de cada região. Na capital, a tendência é de que as lojas de rua também funcionem normalmente

Bancos

Não devem abrir. Segundo a federação que reúne os bancos, não haverá expediente segunda e terça-feira e na quarta-feira as agências só abrem às 12h

Escolas

A rede estadual, que voltou semana passada, e a rede municipal, que retorna segunda-feira, vão abrir normalmente. A orientação do sindicato da rede privada é para que as escolas particulares também funcionem, embora algumas possam dispensar os alunos – principalmente se o feriado já estiver previsto no planejamento do ano