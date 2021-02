Buscando emprego como eletricista em São Paulo? Inscrições para curso gratuito são prorrogadas

Os interessados em participar das próximas turmas do curso gratuito Elétrica de Baixa Tensão, oferecido pela Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, em São Paulo, ainda têm a chance de se inscrever. A data foi prorrogada até a esta sexta-feira (dia 12). As aulas capacitam profissionais a atuarem como eletricista instalador em casas e apartamentos.

O curso começa já na próxima segunda-feira (dia 15), no CIC Feitiço da Vila, na região do Capão Redondo, Zona Sul. Serão duas turmas de até 20 alunos, com aulas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30 ou das 13h30 às 17h30.

Os encontros são presenciais. Os protocolos de segurança contra a disseminação da Covid-19 serão seguidos, com a obrigatoriedade do uso de máscaras, bancadas abastecidas com álcool em gel e distanciamento de 1,5 metro durante explicações práticas.

O curso também aborda como se preparar para uma entrevista de emprego por meio das oficinas do programa Elabora, da Fundação Paulistana, e também como empreender, com palestras da Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento).

Ao final do curso, os alunos receberão certificado de conclusão.

CIC Feitiço da Vila

Inscrições até hoje, das 8h às 17h, presencialmente.

Endereço: Estrada de Itapecerica, 8.887 – Parque Fernanda, São Paulo