Confira aqui as dezenas da Quina, concurso 5491

Aquele que adivinhar as cinco dezenas do concurso 5491 da Quina vai levar para casa R$ 4,5 milhões nesta sexta-feira (dia 12), de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja o resultado da noite:

04 – 07 – 19 – 55 – 69

Ontem, nenhum apostador acertou todos os números e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Contudo, 89 apostadores marcaram quatro dezenas e receberam, cada um, R$ 6.321,35.

Outras 7.254 ganharam R$ 116,62 por terem acertado três dos números.

