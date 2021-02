Motorista é preso dirigindo um fusca sem volante, embriagado e sem CNH

Um motorista foi parado na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, na noite desta quarta-feira após quase bater em uma motocicleta na praça da cidade.

Além de os policiais constatarem que seu carro, um fusca, não tinha volante, o motorista também não possuía habilitação para dirigir.

Para piorar um pouco a situação, ele foi reprovado no teste do bafômetro, tinha 0,94mg/l de álcool no sangue (o permitido é até 0,34mg/l) e apresentava claros sinais de embriaguez.

LEIA TAMBÉM:

O carro também tinha os pneus carecas e circulava pela cidade com os faróis apagados no momento em que foi parado.

O fusca foi apreendido e o motorista, cuja identidade não foi revelada, foi levado para a delegacia e indiciado. (Com G1)