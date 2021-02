Pneu de aeronave da Latam estoura durante pouso em Guarulhos; assista

Uma situação, que para muitos gera um momento de tensão, foi registrada no último domingo (7) durante um pouso de um avião do tipo Boeing 777, da companhia Latam, no aeroporto de Guarulhos, localizado na cidade de São Paulo (SP).

Nesta ocasião, a aeronave pousou no aeroporto por volta das 16h30, quando um de seus pneus acabou estourando. Toda a situação foi registrada por uma câmera de segurança do canal SBGR, no YouTube, que transmite 24h por dia, de modo ao vivo, o movimento de pousos e decolagens nas pistas de Guarulhos.

De acordo com o portal Aeroin, embora o susto, esta é uma situação comum em diversos aeroportos ao redor do mundo e não afeta em nada a segurança dos passageiros.

Sobre este caso em São Paulo, o único impacto que teve é que o desembarque dos passageiros teve alguns minutos de atraso.

A Latam também se manifestou por nota oficial dizendo que “informa que o voo LA4781 (Manaus – São Paulo/Guarulhos), que decolou às 13h27 de domingo (7), pousou às 16h45 em completa segurança no destino final. A empresa reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.