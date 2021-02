Mulher denuncia homem que se masturbava no ônibus

Um homem de 31 anos foi preso nesta quarta-feira à noite, em Guarulhos, após ser acusado por uma mulher de importunação sexual

A mulher, de 41 anos, estava sentada no fundo do ônibus quando o homem sentou ao lado dela e colocou uma mochila no colo.

Pouco depois ela percebeu quando ele abriu o zíper da calça, colocou o pênis para fora da calça e passou a se masturbar disfarçadamente.

LEIA TAMBÉM:

Imediatamente ela se levantou e pediu ajuda ao motorista, que parou o ônibus no ponto e chamou a polícia, mantendo as portas do coletivo fechadas para que ele não fugisse.

De acordo com a polícia, o assediador é casado e não tem antecedentes criminais. Ele negou o crime, mas foi indiciado por importunação sexual.