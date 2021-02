Lotofácil: saiba mais sobre o sorteio desta sexta-feira

O concurso 2151 da Lotofácil desta sexta-feira vai pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com os dados do site da Caixa Econômica Federal.

No sorteio desta quinta da Lotofácil, um apostador levou sozinho para casa o prêmio de R$ 4.709.815,72. Como ele faz sua aposta pelo canal eletrônica da Caixa, não é possível saber em que cidade do país foi realizada a aposta.

Outros 355 pessoas acertaram 14 dezenas e cada uma delas levou para casa R$ 1.696,85.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 13.998 apostas que acertaram somente 13 pontos.

Veja os números do sorteio anterior.

ATÉ QUE HORAS POSSO APOSTAR?

As apostas na Lotofácil podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

As loterias da Caixa oferecem ainda duas opções de aposta, a Surpresinha, onde o sistema escolhe aleatoriamente os números, e a Teimosinha, onde a mesma aposta é repetida no concurso posterior.

QUE HORAS É O SORTEIO?

A Lotofácil é sorteada a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News divulga o resultado das loterias em tempo real.