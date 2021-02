Vacinômetro de São Paulo tem números por cidade

O governo de São Paulo passou ontem a divulgar os números do Vacinômetro com a divisão das doses aplicadas em cada cidade.

Os dados, disponíveis no https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro, mostram que 628 dos 645 municípios já estão imunizando as suas populações contra o novo coronavírus, seguindo a ordem dos grupos prioritários.

Até as 18h05 de terça-feira (2), o Vacinômetro indicava 506 mil pessoas vacinadas em todo o estado. Entre as cidades, a capital representava a maior fatia, com 131,3 mil doses aplicadas.

Doses aplicadas por município em São Paulo (em mil)

• São Paulo. 131,3

• Campinas. 27,2

• São Bernardo. 14,6

• Ribeirão Preto. 12,1

• São José do Rio Preto. 9,1

• Santo André. 8,4

• Guarulhos. 7,8

• Santos. 7