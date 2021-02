Bezos deixará cargo de CEO da Amazon

Considerado a segunda pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos anunciou ontem que fará a transição do cargo de CEO da Amazon, empresa que ele fundou há 27 anos.

O empresário assina carta endereçada a seus funcionários em que afirma que passará a exercer o cargo de presidente executivo, com mais tempo para se dedicar a outros projetos. A função de CEO será repassada para Andy Jassy durante este trimestre. Entre os projetos que Bezos diz querer dar mais atenção estão Fundo do Dia 1, Fundo Bezos Earth e o jornal The Washington Post. “Nunca tive mais energia e não se trata de me aposentar. Estou muito entusiasmado com o impacto que acho que essas organizações podem ter.”

Bezos perdeu o título de homem mais rico do mundo em janeiro. De acordo com a agência Bloomberg, ele é dono de US$ 187 bilhões (cerca de R$ 1,004 trilhão), atrás apenas do fundador na Tesla, Elon Musk, detentor de US$ 191 bilhões (R$ 1,025 trilhão). Bezos é CEO da Amazon desde sua fundação, quando a empresa vendia apenas livros pela internet. Hoje a marca se transformou em um conglomerado de varejo e entretenimento.

Futurista

A Amazon também divulgou ontem o projeto para o prédio de sua nova sede na cidade de Arlington, Virginia, nos Estados Unidos. O edifício, que funcionará com energia renovável, traz espaços abertos e cheios de natureza entre seus 22 andares. Ainda não há prazo para que seja finalizado.