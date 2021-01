Médica faz piada com paciente intubado  e desperta a ira dos internautas

A postagem de uma médica de Guajará-Mirim nas redes sociais fazendo piada com pacientes intubados no hospital de campanha em Rondônia gerou revolta entre os internautas.

Na postagem de 19 de janeiro, que depois foi apagada, a médica Leanara Amaro Rocha diz: “Dois intubados no mesmo plantão kakakakka. Mais um eu peço música no fantástico”.

Recém-formada, Leanara estava atendendo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de pacientes com covid-19

“Triste ver o posicionamento de um profissional da saúde q deveria ter respeito e compaixão com a dor e a vida do outro q jurou cuidar”, disse uma leitora.

Outros internautas sugeriram adotar a hashtag “#CRM CANCELADO” para obrigar o órgão (Conselho Regional de Medicina) a puni-la.

A médica publicou uma carta com pedido de desculpas. “Peço publicamente desculpas a todos os conterrâneos, familiares, amigos de familiares, conhecidos, aos gestores desse Município, meus colegas de trabalho e aos principais os meus pacientes por uma publicação não pensada, sem teor nenhum de maldade ou sentimentos ruins que foi reproduzida inúmeras e inúmeras vezes com teor totalmente diferente e discrepante do sentimento expressado naquele momento: "Rir pra não chorar". Jamais e por hipótese nenhuma comemoraria de maneira cruel sobre os péssimos desfechos da Covid-19”, afirmou.

O Ministério Público de Rondônia informou que entrou em contato com a secretaria municipal de Saúde para uma possível instauração de procedimento disciplinar.