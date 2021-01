‘Seria uma tortura para mim’: Jovem brasileira viaja à Argentina para realizar aborto

A jovem brasileira, Sara, de 20 anos, viu na Argentina, país vizinho, uma esperança para realizar um procedimento que atualmente vai contra o código penal brasileiro: o aborto.

Recentemente, a Argentina legalizou este processo para gestantes até a 14ª semana e desde então diversas mulheres ao redor do mundo, viram nesta, a oportunidade de ter assistência governamental para uma iniciativa segura.

Cabe ressaltar que diversas mulheres morrem diariamente, não somente no Brasil, em tentativas frustradas de abortar. Na América Latina, o aborto só é legal em Cuba, Uruguai e Porto Rico.

Sobre Sara, ela pediu a quantia de R$ 5 mil à família, na véspera de seu aniversário, para viajar à Argentina, porém não comentou o que de fato iria fazer.

A jovem relatou em entrevista ao jornal DW que estava desesperada com toda a situação, já que no Brasil o aborto é ilegal: “Ter um filho que não quero ter, sem as condições para o ter, e ser obrigada a isso, seria uma tortura para mim”, finalizou.

De toda forma, ela ressaltou que cogitar esta oportunidade na Argentina a deixou tranquila. “O que me ajudou desde que descobri que estava grávida é que tenho uma chance. Ainda tenho uma alternativa . Isso me faz sentir mais segura”.

Por fim, não foram reveladas informações adicionais por questões de segurança de Sara.