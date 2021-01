Pais são detidos após abandonarem crianças em casa no meio de lixo e com fome

A Polícia Civil de Goiânia (GO) prendeu na última quarta-feira (20) um homem e uma mulher, pais de 3 crianças, após serem acusados de deixarem os menores em casa sem supervisão e em condições consideradas insalubres.

Segundo informações levantadas, os irmãos que foram resgatados pela polícia têm entre 3 e 6 anos. Foi identificado que o mais velho, de 6, tem problemas mentais.

De acordo com detalhes compartilhados pela Polícia Civil, alguns oficiais foram abordados por um motociclista que os alertou sobre a condição de abandono dos menores. Ao chegar ao local, a situação foi confirmada, estando as crianças em meio ao lixo, com fome e com forte odor no ambiente.

Leia também:

No boletim de ocorrência, foram relatados detalhes do cenário encontrado pelos oficiais: “Dentro da residência, o ambiente era tétrico. Não havia o mínimo de organização na casa, roupas espalhadas, cama revirada, lixo dentro de casa, fezes e urina no chão. Além disso, sobre o fogão, havia restos de comida com larvas e outros insetos, todos expostos e ao alcance das crianças mencionadas”.

Após serem localizados, pai e mãe dos menores — que moram juntos, mas segundo informações não tem um relacionamento — afirmaram que haviam deixado as crianças sobre a responsabilidade e cuidado do outro.

Eles tiveram a oportunidade de efetuar o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1,5 mil, porém como não fizeram e não apresentaram advogado, seguem aguardando audiência de custódia e detidos por abandono de incapaz. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar (Com UOL).