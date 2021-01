‘Internet não é terra de ninguém’: Ex-BBB Thelma aparece em delegacia e denuncia ataques racistas

A ex-BBB Thelma Assis compartilhou recentemente um stories em sua conta do Instagram com uma imagem e um aviso. Para quem está curioso, ela aparece em uma delegacia do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e ao que deu entender prestará queixas sobre ataques racistas, ainda sem confirmação.

Junto com a foto, Assis escreveu: “Eu sempre disse que internet não era terra de ninguém. Grande dia”. Ela ainda utilizou a hashtag fogo nos racistas.

Não há ainda mais detalhes sobre qual delegacia a ex-BBB está e qual a sua queixa exata. Veja abaixo a publicação de Thelma.

Mais informações serão adicionadas em breve.