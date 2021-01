Influencer Ygona Moura que debochou de pandemia está em estado grave por Covid-19

A influenciadora digital Ygona Moura, que protagonizou situações que geraram revolta em diversos internautas por debochar da pandemia e incentivar aglomerações, está internada em um hospital da cidade de São Paulo, em estado crítico.

Em um stories compartilhado ontem (21) em sua conta do Instagram foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde da jovem, que segundo o relato, tem se complicado: “Pessoal, a Ygona ainda está em estado grave, de ontem para hoje começou a ter febre, está bem complicado o caso dela, mas para Deus nada é impossível! Volto a pedir a todos que continuem orando".

Reprodução - Instagram

Leia também:

Em outra publicação também nos stories, a pessoa responsável por transmitir os comunicados aos fãs repudiou os ataques feitos à Ygona. A influenciadora tem recebido diversas críticas por ter participado de festas com aglomerações e ter sido contagiada com Covid-19. “Ela aglomerou sim, pegou Covid e já está pagando pelos erros, mas as especulações dessas pessoas que só sabem julgar e apontar como se fosse os donos da razão, tenham um pouco de empatia, tem uma família sofrendo”, escreveram.

Não há novas informações sobre o quadro de saúde da influencer até o momento.