Bizarro: Caminhoneiro é flagrado com corpo para fora do caminhão e garrafa na mão

Um caminhoneiro até agora não identificado foi flagrado dirigindo uma carreta com o corpo para fora do caminhão e segurando uma garrafa de bebida, enquanto o veículo avançava perigosamente pela rodovia BR-376, no norte do Paraná.

O flagrante foi feito por outro motorista que trafegava na rodovia, na altura do município de Sarandi.

A Polícia Rodoviária Federal foi notificada, mas ainda não identificou o motorista. De acordo com a polícia, caso fosse pego em flagrante seria submetido a teste de drogas e, em caso positivo, seria preso.

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, participar de manobras perigosas gerando situação de risco pode prevê pena de até 3 anos de prisão, multa e suspensão dos direitos de dirigir.