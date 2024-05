Resultado da Lotofácil 3111: confira os números sorteados nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (23) a Lotofácil realiza seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, que será pago ao apostador que acertar as quinze dezenas do concurso 3111.

Confira as dezenas do sorteio desta quinta-feira da Lotofácil:

02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23

Show de prêmio

Cinco apostas dividiram o prêmio no sorteio desta quarta-feira da Lotofácil, cada um levando para casa o valor de R$ 1.071.992,65. Duas apostas foram feitas na cidade de São Paulo e os outros três sortudos fizeram suas apostas em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Juiz de Fora, em Minas Gerais e Vila Velha, no Espírito Santo.

Entre os apostadores que acertaram 14 dezenas, 1.232 foram premiados com R$ 683,28; já na faixa dos 13 acertos 20.512 apostas levaram prêmios individuais de R$ 30,00.

Hoje tem Quina de R$ 2 milhões

A Quina está com seu prêmio principal acumulado e para o sorteio desta quinta-feira pode pagar a quem acertar as cinco dezenas o valor de R$ 2 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

