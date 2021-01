Caso Madeleine McCann: Novo passo importante é dado nas investigações

O mistério sobre o desaparecimento da menina Madeleine McCann em 2007, em Portugal, começa a ter mais chances de ser resolvido graças a um passo importante nas investigações.

De acordo com o portal RTL, o tablóide The Mirror informou que os investigadores buscarão as informações que precisam para confrontar o principal suspeito no interrogatório, Christian B, com as testemunhas ligadas a ele na época.

“A polícia já colocou algumas testemunhas prontas para serem interrogadas. Todos estão com um bom pressentimento sobre o novo ano. A nova busca e as pistas dão esperança de que o caso será resolvido”, revelou uma fonte.

Christian B. está preso por estuprar uma mulher de 72 anos. Os juízes estão convencidos de que ele cometeu este ato em 2005 – cerca de um ano e meio antes do desaparecimento de Madeleine do quarto que estava hospedada na Praia da Luz.