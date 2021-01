Licenciamento 2021: prazo para antecipar pagamento acaba nesta quinta-feira em SP

Acaba nesta quinta-feira (dia 15) o prazo para os interessados em antecipar o pagamento do Licenciamento Anual em São Paulo com desconto, de acordo com o calendário do Detran-SP.

O licenciamento antecipado tem como objetivo oferecer ao proprietário a opção de quitar o imposto junto com o IPVA.

O valor da taxa de licenciamento 2021 será de R$ 98,91 até 14/01. Quem licenciar o veículo a partir do dia 15/01 deverá pagar R$ 131,80.

Quem optar por não antecipar deve seguir o calendário anual, que começa em abril para carros com placa final 1.

O Licenciamento neste ano será 100% digital e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ficará disponível para download e impressão um dia após o pagamento da taxa nos sites do Detran-SP e Poupatempo.