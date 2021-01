'Humilde e cheia de sonhos': Adolescente trans de 13 anos é espancada até a morte no Ceará

Uma adolescente transexual, de 13 anos, que faria aniversário no fim deste mês, foi brutalmente assassinada, no município de Camocim, localizado no estado do Ceará. Keron Ravach, como era conhecida, foi morta por um jovem de 17 anos.

Segundo informações levantadas, a adolescente, que passava pelo processo de transição de gênero, foi espancada até a morte, com chutes, socos, pauladas e facadas.

De acordo com detalhes revelados, o crime aconteceu na última segunda-feira (4) e segundo o delegado que conduz o caso, Herbert Ponte, o também adolescente, de 17 anos, confessou ser o protagonista do ataque violento.

Sobre o crime, o garoto, que não teve a identidade revelada, contou ao delegado que ele havia encontrado Keron para um programa sexual, porém após um desentendimento sobre o valor que deveria ser pago, ele acabou assassinando a menina.

O delegado reforçou ainda que o adolescente detido tem um perfil violento e que após investigações, foi apurado que ele já havia tentado assassinar a mãe.

Em entrevista, Ray Fontenelle, amigo de Ravach, comentou mais sobre como era a adolescente que foi assassinada: “Humilde e cheia de sonhos. Era querida por todos e amava dançar. Queria ser conhecida, digital influencer, fazer vídeos dançando. Era muito prestativa”, contou.

Agora, o caso foi remetido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ao sistema Judiciário, para que atue conforme acredite ser pertinente (Com O Povo).

Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo

De acordo com detalhes do Trans Murder Monitoring, o Brasil pelo 12º ano consecutivo ocupou o título de país que mais mata transexuais em todo o mundo.