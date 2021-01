Após fortes chuvas, moradores de cidade em MG sofrem com infestação de baratas; veja vídeo

Se não bastassem as fortes chuvas que assolam Muriaé (MG) desde o começo do ano, os moradores da cidade enfrentam agora um novo problema, uma infestação de baratas.

Desde que começaram as fortes chuvas, algumas regiões já receberam tempestades com volume de 133 mm e outras com quantidades que ultrapassam 200 mm.

Nas redes sociais, circula um vídeo em que uma mulher, que não teve a identidade revelada, demonstra a situação enfrentada por Muriaé, com sua infestação de baratas.

Leia também:

Além dos insetos que podem ser vistos em alta quantidade, a cidade sofreu também com deslizamentos e alagamentos, deixando pessoas desalojadas.

Confira abaixo o vídeo que está repercutindo na internet e que demonstra o ocorrido.