1.100 ônibus clandestinos foram apreendidos este ano

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informou que 1.100 ônibus que operavam de forma irregular foram apreendidos até novembro deste ano no estado de São Paulo. De acordo com a agência, os coletivos não tinham autorização para transportarem passageiros nas rodovias.

Além disso, o órgão afirmou que 82.587 ações de fiscalização ocorreram em 2020. A Artesp também declarou que pretende lançar novas regras para o fretamento de ônibus no estado.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Na semana passada, um coletivo fretado da empresa Star Turismo, que não tinha permissão para rodar no estado e transportava cerca de 50 funcionários de uma fábrica de jeans, bateu em um caminhão na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, que liga os municípios de Taguaí e Taquarituba, na região de Avaré, no interior de São Paulo.

No total, 42 pessoas morreram. As investigações que podem esclarecer as causas do acidente ainda não foram finalizadas.