Comerciante confunde garrafas e vende veneno para clientes como cachaça

Um comerciante do município de Granja, no interior do Ceará, serviu por engano veneno a dois de seus clientes na tarde deste domingo, levando-os à morte.

Em depoimento, o dono do bar revelou que guardava veneno para insetos em garrafa de bebida e se confundiu com as garrafas, servindo o veneno.

Uma das vítimas era casado com sua filha. Erismar Rodrigues De Sousa, de 35 anos, e Cleison Santos Oliveira, de 28 anos, foram encontrados mortos horas depois.

O dono do bar tem 75 anos e foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar fiança. Ele foi autuado por homicídio culposo – quando não há intenção de matar. (Com G1)