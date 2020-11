Suspeitando de traição, homem agride mulher e a obriga a comer vidro

Um policial militar afastado do serviço com um histórico de agressões agrediu e torturou sua mulher, com quem mantinha um relacionamento há 10 anos, por que suspeitou que estava sendo traído, no último sábado, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais.

Na delegacia, sua mulher, de 37 anos, contou que no sábado passado ele a buscou no trabalho e já chegou alterado, acusando-a de traição e dando socos, tapas e puxões de cabelo. Em determinado momento, ele bateu com seu rosto no painel do carro.

De lá, seguiu para um matagal e a torturou por cerca de 1 hora, cortando-a com um pedaço de cerâmica e em determinado momento a obrigando a comer um pedaço de vidro.

Muito machucada e assustada, ela implorou para que ele a levasse ao hospital. Ele chegou a parar na frente do hospital, mas mudou de ideia e arrancou. A mulher conseguiu saltar do carro e pedir ajuda.

A polícia foi acionada e o agressor foi preso.