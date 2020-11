Etecs de São Paulo abrem inscrição para o Vestibulinho 2021

Foi aberto nesta terça-feira o prazo para os interessados se inscreverem no vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs) para 2021.

As inscrições podem ser feitas até 14 de dezembro e a taxa de inscrição é de R$ 19.

Em função da pandemia de covid-19, neste ano as Etecs ao realização prova presencial e os candidatos serão avaliados pelo histórico escolar.

Candidatos a cursos de canto, dança, regência e teatro terão que fazer uma prova de habilidade específica, on-line, no dia 15 de janeiro.

O resultado do vestibulinho será divulgado no dia 19 de janeiro e as matrículas deverão ser realizadas nos dias 20 e 21 de janeiro.

Para se inscrever, clique aqui.