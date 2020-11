Prepare-se para a Black Friday mais online de todos os tempos

A expectativa das entidades empresariais é de que a Black Friday seja a primeira data importante do varejo com aumento real das vendas neste ano marcado pelo impacto do distanciamento social trazido pela pandemia do novo coronavírus.

A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) acredita que o comércio virtual é quem deve lucrar mais. O avanço real, com desconto da inflação, previsto é de 61,4% nas vendas exclusivamente online em relação à Black Friday de 2019.

Já as lojas físicas deverão apresentar avanço de apenas 1,1%. O número parece exagerado, mas as vendas nos últimos meses confirmam a tendência. Em setembro, o volume vendido no e-commerce, de acordo com as notas fiscais emitidas, saltou de R$400 milhões em 2019 para R$ 700 milhões em 2020, alta de 75%.

“Neste ano, mais do que em qualquer outra edição, a Black Friday deverá expor a diferença de desempenho entre as lojas físicas e as online”, afirma o presidente da CNC, José Roberto Tadros, ressaltando a facilidade de comparação de preços no mundo virtual em uma data comemorativa caracterizada pelo forte apelo às promoções.

Ainda dá tempo

Restam poucos dias para se planejar, de hoje até sexta-feira, se seu objetivo é vender. E não precisa ser uma empresa de grande porte para abraçar as ofertas.

A consultora do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Silmara Souza recomenda aos pequenos que também têm lojas físicas tentar integrar os dois meios.

“O empreendedor pode pensar descontos para as redes sociais e oferecer os benefícios para os consumidores que interagiram com a postagem e comparecerem na loja. Uma boa estratégia é colocar em oferta os produtos que mais chamam a atenção dos clientes.”

Instagram, Facebook e WhatsApp são boas escolhas, a recomendação é tentar descobrir em qual dessas redes seu cliente se encaixa melhor, recomenda a consultora.

Para as lojas apenas virtuais, o Sebrae pede atenção com palavras-chave que ajudem a direcionar o produto nas hora das buscas na internet. “Nos sites sempre há um espaço específico, por isso é importante conversar com quem fez o seu ou entender onde adicioná-las para que os mecanismos de busca possam encontrar seu negócio”, diz consultor Eder Max.

Dicas para a data

Anote aí ações que podem te ajudar a ter sucesso nas vendas da Black Friday