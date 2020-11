Rapaz de 17 anos é arrastado pela enxurrada e desaparece no bueiro

Felipe Lima Queiroz, de 17 anos, está desaparecido desde a tarde de quinta-feira, quando uma forte chuva caiu em Pedras de Maria da Cruz, cidade que fica no Norte de Minas Gerais.

Segundo testemunhas, o jovem tentou atravessar uma avenida inundada de moto e acabou arrastado pela enxurrada por cerca de 150 metro em uma ladeira íngreme e acabou engolido pelo bueiro.

A moto ficou presa nas grades da galeria, mas Felipe foi sugado pela força da água e desapareceu. As galerias pluviais da região desembocam nas margens do Rio São Francisco.

As testemunhas disseram que a tampa do bueiro havia sido retirada e não havia nenhuma proteção.

Homens do Corpo de Bombeiro vasculham as galerias e realizam buscas nas margens do Rio São Francisco à procura do rapaz.