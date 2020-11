IRPF 2010: Receita abre consulta ao lote residual na segunda-feira

A Receita Federal abre na próxima segunda-feira (23) a consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física.

São mais de R$ 399 milhões que devem beneficiar 198.967 contribuintes, com prioridade para idosos ou pessoas com deficiências.

A consulta para verificar se a restituição foi liberada pode ser feita pelo site da Receita.

LEIA TAMBÉM:

Rapaz de 17 anos é arrastado pela enxurrada e desaparece no bueiro

A Receita Federal disponibiliza ainda aplicativo para smartphones e tablets onde é possível verificar com facilidade as declarações do IRPF e a situação cadastral do CPF.