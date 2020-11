Datafolha: Bruno Covas tem 48% e Guilherme Boulos, 35%

A primeira pesquisa Datafolha sobre o segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo mostra que o candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB) tem 48% das intenções de voto enquanto o seu oponente, Guilherme Boulos (PSOL), soma 35%. Os indecisos são 4% e outros 13% declararam voto branco ou nulo.

Considerando apenas os votos válidos – o que excluiu brancos, nulos e indecisos –, Covas tem 58% e Boulos, 42%.

Segundo o levantamento, o tucano lidera em quase todas faixas de renda, idade e escolaridade, ficando atrás do psolista só entre os mais jovens, com idades entre 16 e 24 anos, e também no grupo seguinte, entre 25 e 34 anos.

Entre os eleitores que votaram em Márcio França (PSB) no primeiro turno, 38% dizem que agora apoiam Covas e outros 38% preferem Boulos. O atual prefeito é o favorito entre os eleitores de Celso Russomanno (Republicanos) – 56% a 27% – enquanto Boulos é o maior herdeiro dos votos de Jilmar Tatto (PT) – 72% a 18%.

No primeiro turno, a capital registrou alta abstenção e 29,3% dos eleitores não compareceram. O Datafolha quis saber os motivos. Entre os entrevistados, 21% alegaram problemas de saúde, mas só 2% disseram que estavam com a covid-19 e 5% apontaram o medo da pandemia. Para 19%, a razão foi mesmo o desinteresse.