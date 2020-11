Cervejinha gelada? Aqui está a técnica para gelar rapidamente a cerveja

Há muitas técnicas sobre como gelar rapidamente a cerveja. Mas será que todas realmente funcionam? Descobrimos uma que poderá ajudar nos momentos apertados nos quais, por exemplo, chegam convidados e as cervejas ainda estão quentes.

Tudo o que será necessário é a garrafa de cerveja, papel toalha e um congelador. Umedeça as toalhas de papel e coloque em volta da cerveja. Depois coloque no congelador. As toalhas permitiram gelar rapidamente a cerveja.

