Algoritmo pode identificar pessoas com covid-19 pelo som da tosse

Ao que tudo indica a tosse desenvolvida pela covid-19 é diferente das outras. Ao menos é o que os pesquisadores do laboratório do Massachusetts Institute of Technology (MIT) acreditam.

Por isso, eles desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial que afirma conseguir detectar se uma pessoa está com covid-19 somente por sua tosse.

O laboratório afirmou, segundo o Metro UK, que o algoritmo tem uma taxa de sucesso de 98,5%. Segundo os pesquisadores, o coronavírus produz sons diferentes que não podem ser ouvidos por humanos, mas podem ser captados por tecnologia.

“A maneira como você produz som muda quando você tem covid, mesmo se você for assintomático. Casos de uso prático podem ser para triagem diária de alunos, trabalhadores e público, conforme escolas, empregos e transporte reabrem, ou para testes de piscina para alertar rapidamente sobre surtos em grupos”, afirmou Brian Subirana, co-autor do artigo e cientista.

Para identificar a eficiência do algoritmo, o laboratório do MIT realizou uma pesquisa com 70.000 amostras de áudio de diferentes tosses com 2.500 tosses de pacientes confirmados com coronavírus. Como mencionado, a taxa de sucesso foi de 98,5%.

O especialista em inteligência artificial Calum Chace afirmou que o algoritmo ajudará a detectar tosses de Covid-19 da mesma forma que os médicos alimentaram "uma máquina com muitos raios-X para que ela aprendesse a detectar o câncer”.

