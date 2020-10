Internautas criticam namoro de garota influencer de 13 anos com rapaz de 19

Uma menina de 13 anos, com mais de um milhão de seguidores no TikTok, revelou seu namoro com Pietro, um rapaz de 19 anos, e gerou revolta nos internautas. A diferença de idade gerou diversos comentários, muitos acusam Pietro de pedófilo.

“Essa é a primeira e a última vez que vamos falar sobre esse assunto. Estamos sim namorando e estamos muito felizes. Nossos pais sabem e autorizam nosso namoro, na verdade, toda a família sabe”, afirmaram a menina e Pietro”.

“Eu tô 100% ciente do tempo da R. e vou respeitar muito isso”, continuou o jovem. “Fiquem tranquilos, porque a diferença de idade para gente não é nada comparado ao amor que a gente tem um pelo outro”, falou a menina de 13 anos.

Por conta dos vídeos, o termo “pedófilo” ficou entre os assuntos mais falados no Twitter. Uma internauta afirmou: “Agora eu estou com muito nojo mesmo, isso é sim pedofilia, ele é sim um pedófilo, e os pais deles são muito, mas muito nojentos. Eles deveriam ser presos”, escreveu uma internauta.

