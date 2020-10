Caixa libera nesta terça (27) saque do auxílio emergencial, veja quem receberá

A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça-feira (27) o saque e a transferência do auxílio emergencial para pessoas que nasceram no mês de dezembro.

Segundo a Agência Brasil, o grupo teve o dinheiro transferido para a conta digital no dia 30 de setembro, a respeito do ciclo dois do programa.

Neste ciclo, três grupos entraram: os trabalhadores que se cadastraram entre 2 de junho e 8 de julho nas agencias dos correios, os beneficiares que tinham recebido parcelas nos meses anteriores, mas que tiverem o auxílio reavaliado em agosto e os trabalhadores que contestaram na Caixa entre 3 de julho a 16 de agosto e foram aprovados.

A caixa ainda realizará nesta terça o pagamento da segunda parcela do auxílio extensão para os beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 7.

