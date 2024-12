Confira as mensagens deste domingo (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot destaca: O orgulho, que muitas vezes disfarça o medo, nos impede de sair da nossa bolha e de nos colocarmos no lugar do outro. Infelizmente, são justamente aqueles que mais amamos que acabam sofrendo com nosso desequilíbrio.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Diante dos desafios, respire fundo, coloque aquele sorriso de quem sabe o que quer e vá em frente! Afinal, como dizia o grande Fernando Pessoa: “Vale sempre a pena quando a alma não é pequena.”

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Se a rabugice bater à porta, pare, respire e use uma estratégia infalível: pense em algo ou alguém especial na sua vida, agradeça de coração e eleve sua energia. Nesta fase, o 9 de Ouros convida você a celebrar o seu valor.

ANÚNCIO

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Busque estar com pessoas que te fazem bem, leia bons livros, assista a bons documentários ou palestras. Inspire-se em pessoas que já alcançaram o patamar que você deseja. Olhe para cima, não para baixo. Não desça, suba.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca: É importante lembrar que a depressão é uma doença e não desaparece com o tempo. Ela pode melhorar, mas é preciso ir à raiz do problema e resolvê-lo profundamente com a ajuda de um profissional.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Como qualquer semente, ela precisa ser cuidada na fase inicial, e também nas seguintes. Nada de se acomodar à sombra do amor. Ele requer manutenção e nutrição, mas também não precisa ser um esforço.

Com informações do site Selfie PT