Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 27 e 7

É hora de olhar para o lado bom de certos obstáculos, porque ficar na energia da tristeza não ajudará a resolvê-los. Sua força para superar é o que mais deve ser lembrado sempre!

Touro – Cartas 20 e 30

É sua vez de superar obstáculos e de resolver dificuldades que se arrastavam, pois é isso que trará a boa sorte e as realizações em seu caminho.

Gêmeos – Cartas 19 e 29

É hora de superar vícios e obsessões que o impedem de alcançar a vitória em sua vida. Comece a desfazer os nós de tudo o que o prende e seja livre de novo.

Câncer – Cartas 8 e 22

É com união e pensamento estratégico que você vai conseguir o que precisa. Podem ter surpresas no caminho, por isso mantenha sempre os olhos abertos e a cabeça no lugar.