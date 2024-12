Os signos de muita sorte durante Vênus em Aquário no sábado (7)

A visionária Vênus em Aquário chega entregando motivação e sorte extra para alguns signos do zodíaco que devem aproveitar essa etapa para abrir novas portas.

Confira os signos que podem ter uma mará de sorte a partir de agora:

Câncer

A sorte sorri no amor e nas finanças. O otimismo chega com mais força e o coloca em um lugar de luta pelo amor e pelos resultados que deseja. É hora de enfrentar medos, mas também de aproveitar as trocas que são possíveis e valiosas. Algumas distancias tendem a acabar.

Leão

Boas notícias e o destino o incentivando a conseguir tudo o que deseja. É hora de libertar de amarras e crenças limitantes que não o permitem experimentar novos caminhos. As conexões que surgem ou são trabalhadas agora podem trazer respostas e evoluem.

Libra

A vida amorosa recebe ume energia renovada e que o ajuda a se conectar mais com o prazer e a diversão. Aproveite essa essência criativa e explore novidades, pois isso o fará brilhar e encontrar também o brilho nos outros. Surpresas muito positivos podem acontecer!