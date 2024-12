Os 3 signos que curam o coração com a entrada de Vênus em Aquário

Enquanto para alguns é momento de charme extra e liberdade, para outros a entrada de Vênus em Aquário em 7 de dezembro contribuirá para buscar curas em assuntos do coração.

Confira quais signos são:

Áries

Além de lidar com as conexões de uma forma muito mais cumplice e conectada, a energia do momento o coloca em um lugar bom para curar as inseguranças do seu coração. Não tema se dedicar ao companheirismo e progredir nas suas relações, pois a união será importante para o seu futuro.

Gêmeos

Existe uma energia de aventura despertando novos interesses e a vontade de viver, mas para isso, sua mente e coração são colocados diante do poder da cura. Compreenda suas experiencias passadas para que elas não o atem mais ao medo e você possa se apaixonar novamente pela conexão e crescimento das relações.

Peixes

A energia que chega agora o coloca a olhar para as profundidades do seu coração. Não tema esse momento de crescimento espiritual que o colocará diante de curas importantes sobre questões da sua vida amorosa. Descanse para poder lidar melhor com tudo o que está emergindo.