Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Confira a seguir:

Leão – Cartas 35 e 36

Nem toda partida é de sofrimento completo, algumas mostram como o caminho se liberta e se abre. Saiba entender quando algo não serve mais para estar na sua vida.

Virgem – Cartas 25 e 5

Alguém entra em sua vida para trazer a prosperidade, inclusive financeira. Saiba abraçar as oportunidades e se aliar com as pessoas certas.

Libra – Cartas 17 e 23

É hora de olhar para a vida com mais firmeza e buscar um caminho sólido. A justiça estará do seu lado se existir equilíbrio emocional e maturidade.

Escorpião – Cartas 16 e 13

Cuidado para não se enganar com companheiros que estão somente quando a mesa está cheia. A traição sempre vem de pessoas que algum dia pareceram parceiras.