Horóscopo de hoje para seguir conselhos e avançar no progresso nesta quarta-feira, 4 de dezembro

Áries

Você deve encontrar o equilíbrio entre o que deseja para o futuro e o que faz para atingir seus objetivos. Deixe sua intuição guiá-lo. Você está em um momento favorável para ter uma vida social. Então saia da rotina, fique muito bonita e aproveite a vida.

Touro

Você tem muitos projetos em mente, mas deve se concentrar no que realmente lhe dará estabilidade econômica. Não tenha muitas esperanças em relação àquela pessoa que se aproxima de você. Não é sério e você merece ser valorizado.

Gêmeos

Aprenda a ouvir os outros, essa será a chave para melhorar suas relações sociais e permitir que os negócios avancem. Não deixe que o ciúme do seu parceiro faça você se sentir mal, porque a insegurança dele não é culpa sua. Respeito, acima de tudo.

Câncer

Tenha muito cuidado com o que eles oferecem para você mudar no trabalho. Essa decisão não é do seu interesse, então é melhor deixar para lá. Bênçãos virão para você e seu parceiro que estão perto da consolidação. Lembre-se de que a confiança é a mãe de todo relacionamento.

Leão

Deixe de lado a insegurança porque as coisas não estão indo bem. São fases pelas quais todos passamos. Tenha paciência, tempos melhores virão. Pare de ser impulsivo e controlador com seu parceiro, pois isso traz cansaço e rompimento.

Virgem

Numa reunião de trabalho você vai defender as estratégias da sua equipe para vencer aquele projeto pelo qual tanto lutou. Tudo correrá muito bem se você tiver uma atitude positiva. Você será sedutor e amigável, então aproveite a oportunidade para conquistar o mundo.

Libra

Existe uma máxima para tudo, não misturar negócios com amizade, então tente ao máximo ter suas estratégias bem definidas, mas sem dar muitos detalhes. Alguém do passado volta para te dizer o quanto está arrependido, mas você tem um novo amor, então é tarde demais.

Escorpião

Um grande amigo lhe propõe um novo negócio, o que parece interessante. Revise muito bem e tome uma decisão. As estrelas estão a seu favor. Imaginação, paixão e criatividade, ingredientes para sermos felizes a dois. Aplique-os e você se sairá muito bem.

Sagitário

Se os negócios estão prosperando, aproveite esse momento para economizar porque no futuro você precisará investir e aumentar as finanças. Viver junto como casal não é fácil, existem diferenças para discutir e definir o que se deseja para o futuro.

Capricórnio

Você deve refletir e compreender que com um mau caráter você não fará com que as coisas saiam como você espera. Derrube dois e trabalhe em harmonia. Não leve problemas de trabalho para casa. Isso deveria ser deixado de lado porque senão o relacionamento se torna monótono.

Aquário

Exigências para impor seus critérios não funcionam. Ser mais tolerante e ter uma atitude positiva irá ajudá-lo mais. Alguém vai confessar o quanto te ama e pedir que você dê a oportunidade de conquistá-lo. Dê essa chance ao seu coração.

Peixes

Você tem algumas dívidas para pagar e chega às suas mãos um dinheiro que você não esperava. Então aproveite e saia de tudo que te deixa angustiado. Deixe seu parceiro te ajudar, é para isso que vocês estão juntos, para o bem e para o mal.