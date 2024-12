O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – Carta 7 de ouros

Agora começa a alegria após a tempestade. Aproveite o momento de sorte e ganhos que podem ser materiais ou espirituais. É hora de crescer em seu caminho!

Touro – Carta 7 de bastos

Tenha consciencia para aproveitar as possibilidades importantes nos negócios e projetos. Use a comunicação para conseguir os melhores resultados.

Gêmeos - Carta 12 de espadas

Uma pessoa que transmite autoridade influenciando sua vida de alguma forma. Não se deixe influenciar negativamente e tome boas decisões para evitar problemas de intriga, inclusive na família.

Câncer – Carta 12 de Paus

Cuidado com pessoas que podem aparecer na sua vida para atrapalhar algo seguro, seja no trabalho ou nos relacionamentos. Conselhos podem chegar para ajudar você a lidar com isso da melhor forma.