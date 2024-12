Horóscopo de dezembro de 2024: previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Dezembro de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

O amor chega até você sem limites. Um parceiro estável entra na sua vida, mas tome cuidado porque você é muito intenso e tem um caráter forte, seja tolerante.

Você terá muito trabalho para o final do ano. Você receberá um dinheiro extra, por motivos de trabalho ou por uma dívida do passado. Você provavelmente compra uma passagem. Vendo amigos.

Cuidado com as fofocas, pois sua energia pode despertar inveja nos outros. Você terá energias fortes e positivas ideais para realizar mudanças em sua vida.

Touro

Dezembro será cheio de trabalho e exames finais, pois você deve estar ocupado para que a energia flua e você possa seguir em frente.

Você segue em frente com paixão e o relacionamento estará firme. Notícias de casamento. Tenha cuidado com problemas legais.

Não se impeça de começar um negócio e aumentar sua renda. Não se deixe contaminar por gente que não vale a pena.

Gêmeos

Um guia e protetor faz a diferença em seu caminho; peça a ele o que você precisa. Você é o pilar da família, mas evite brigas e não mantenha as mágoas.

Cuidado com as doenças pulmonares. Não se entregue mais aos vícios e o álcool. Serão dias de oportunidades de emprego, você receberá um dinheiro extra. No amor, você continuará conquistando bastante.

Lucro e dinheiro em seu caminho.

Câncer

Hora de renovar as boas energias e ver gente. Você continuará estável com seu parceiro. Você fará compras de última hora e planeja uma viagem.

Para você, este mês será de amor verdadeiro ou casamento. Renove-se completamente e liberte sua mente de ressentimentos; perdoe e comece do zero.