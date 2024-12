Os anjos revelam o caminho de dezembro para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

O espírito de paz chega na sua vida e é preciso nutrir isso. Assuma o controle da sua vida e se você ama o que faz, nada o impedirá de superar desafios para ter sucesso.

Capricórnio

A aprendizagem nunca terminará. Todos cometemos erros em algum momento da vida, o importante é reparar com amor e respeito.

Aquário

Você se sente o apoio de todos, mas pode achar que ninguém o apoia de verdade. Procure estar com aqueles que o deixam com maior segurança no amor e generosidade. A cura virá e a sintonia aumenta.

Peixes

Nos momentos dos desafios é preciso ter a firmeza e a convicção de que será capaz de assumir e alcançar seus sonhos. Com sabedoria é possível superar qualquer dificuldade da vida.